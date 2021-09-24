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Орнитолог объяснил, почему птицы заклевали Меркель

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Орнитолог объяснил, почему птицы заклевали Меркель
Фото: dpa/picture-alliance

Канцлер Германии Ангела Меркель могла вызвать раздражение у птиц во время кормления. Такое мнение высказал орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик, комментируя новость о «нападении» пернатых на немецкого политика.

По словам эксперта, мелкие воробьинообразные птицы рода амадины часто ведут себя недоброжелательно.

— Меркель могла своим поведением вывести их из себя. Это нормальное поведение для этих птиц, — сказал Коблик.

Еще одним поводом, который вынудил птицу пойти в атаку, мог стать сам процесс кормления.

— Эти птицы, как и попугаи, обладают умственными способностями шестилетнего ребенка, поэтому неудивительно, что один из пернатых клюнул ее. Он мог подумать, что она припрятала в руке еду. Такое поведение проявляют домашние попугаи, когда пытаются «достучаться» до хозяина, — продолжил орнитолог.

Эксперт отметил, что никакой опасности укус амадина не представляет.

— Вряд ли птица могла передать какое-либо заболевание. Это исключено. Беспокоиться о состоянии здоровья Меркель нет повода, — заверил Колбик.

Орнитолог добавил, что предсказать поведение птиц не всегда удается даже специалистам.

— Попугаи и им подобные пташки могут клевать кого угодно и когда угодно. Они любят обижаться, у них бывают перепады настроения. Переживать за Меркель можно было бы, если ее укусил питоху двухцветный, считающийся самой ядовитой птицей на планете, — заключил собеседник «ВМ».

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