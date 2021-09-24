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Пассажирский самолет с россиянами на борту столкнулся со стаей птиц на Кубе

Виктория Сикерина

Происшествия
Пассажирский самолет с россиянами на борту столкнулся со стаей птиц на Кубе
Фото: АГН Москва

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Варадеро — Москва, столкнулся со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил представитель авиакомпании Azur air.

— При выполнении рейса ZF556 Варадеро — Москва в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе в самолет попала стая птиц. С целью обеспечения безопасности командир принял решение прекратить разбег, и воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки, — заявил представитель перевозчика.

Пассажиров рейса доставят в Москву резервным бортом в 9:35 по местному времени. В настоящий момент их разместили в гостинице.

Отмечается, что другие рейсы из-за происшествия не будут отменены или задержаны.

— Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства, — цитирует РИА Новости слова представителя авиакомпании.

В пятницу, 24 сентября, в управлении на транспорте МВД РФ по ДФО рассказали, что сотрудники полиции задержали жительницу Тверской области, которая на рейсе Москва — Владивосток оскорбляла членов экипажа и провоцировала с ними драку.

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