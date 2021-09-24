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Сергей Собянин анонсировал открытие горнолыжного кластера на Воробьевых горах в 2022 году

Дарья Чентаева

Город
Сергей Собянин анонсировал открытие горнолыжного кластера на Воробьевых горах в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, территория Горнолыжный комплекс Воробьёвы ГорыКарта всех событий

В начале 2022 года на Воробьевых горах состоится открытие нового горнолыжного кластера. Об этом в пятницу, 24 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— В начале следующего года откроем горнолыжный кластер на Воробьевых горах. Часть работ делает инвестор, а мы строим три трассы, лыжный трамплин и всю инфраструктуру, — пояснил глава города.

Он также рассказал, что на Воробьевых горах хотят построить бугельную канатку, сноуборд- и экстрим-парк, роллердром, санную трассу, трамплины для прыжков на лыжах, трамплин для сноуборда и фристайла Big Air.

Столичный мэр отметил, что горнолыжный комплекс станет площадкой для соревнований международного уровня, так как он будет отвечать всем стандартам.

21 сентября в московском стройкомплексе заявили о формировании спортивных кластеров в Москве. Самые крупные объекты возведут в Прокшине и Мневниковской пойме. В Новой Москве за проект отвечает инвестор. На площадках разместятся 14 объектов спортивного, развлекательного, научно-познавательного, делового и торгового назначений. Кластер рассчитан на 10 миллионов посещений в год. Ожидается, что две трети трафика обеспечат жители всех областей Москвы и туристы из России и других стран.

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