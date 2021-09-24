Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Геронтолог объяснил, как прожить до 100 лет

Василий Плиткин

Общество
Геронтолог объяснил, как прожить до 100 лет
Фото: pixabay.com

Прожить 100 лет можно благодаря генетике и соблюдению физической активности. Об этом рассказал директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев.

— Если в течение нескольких поколений в семьях есть долгожители, вероятность того, что они будут и в последующих поколениях, тоже высока. Но во многом продолжительность определяется средой, образом жизни, правильным управлением своим здоровьем, — сообщил Кирилл Прощаев.

Кроме этого, для продления жизни человеку необходимы аэробные и силовые нагрузки, а также упражнения на баланс. Аэробные нагрузки включают в себя быструю ходьбу, бег и плавание. Подобные тренировки обеспечивают защиту сердца, сосудов и борются с ожирением. Силовые предполагают работу с собственным весом в тренажерном зале. Здоровье суставов еще обеспечивают упражнения на растяжку, рассказал Прощаев в беседе с изданием «Москва 24».

По словам эксперта, белок тоже способствует долголетию. Поэтому в рацион стоит включить определенные продукты с его содержанием. Это могут быть творог, йогурт, молоко, рыба или мясо.

— Если мы берем 100 процентов белка, то 50 процентов отводим на растительный белок. Это, к примеру, крупы и бобовые. Остается 50 процентов на белок животного происхождения. На рыбу мы отводим 25 процентов. Оставшиеся 25 процентов — мясо. При этом половину должно составлять белое мясо. Необходимо помнить, что часть белка можно восполнить и молочными продуктами, — отметил геронтолог.

Система употребления пищи также влияет на продолжительность жизни, добавил Прощаев. К примеру, стоит исключить обед в среду, а ужин — в пятницу. Завтрак из рациона исключать нельзя. Разгрузочные дни с уменьшением калоража тоже полезны.

— В вопросе долголетия также очень важно проживание в экологически благоприятных районах. И, конечно, важно следить за своим психологическим состоянием. Адекватное отношение к жизни, наличие постоянного партнера — это все вносит свой вклад. Проводились исследования в довольно больших группах, где люди меняли свое отношение к здоровью и образу жизни в возрасте 70 лет. Даже они достигали хороших результатов по сравнению с людьми, которые ничего не предприняли для улучшения качества жизни, — заключил доктор медицинских наук.

Ранее ученые из Редингского университета заявили, что один стакан молока в день может существенно продлить жизнь человека.

Читайте также:
долголетиеГеронтологияЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Все мнения
О проекте