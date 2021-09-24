Геронтолог объяснил, как прожить до 100 лет

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Прожить 100 лет можно благодаря генетике и соблюдению физической активности. Об этом рассказал директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев.

— Если в течение нескольких поколений в семьях есть долгожители, вероятность того, что они будут и в последующих поколениях, тоже высока. Но во многом продолжительность определяется средой, образом жизни, правильным управлением своим здоровьем, — сообщил Кирилл Прощаев.

Кроме этого, для продления жизни человеку необходимы аэробные и силовые нагрузки, а также упражнения на баланс. Аэробные нагрузки включают в себя быструю ходьбу, бег и плавание. Подобные тренировки обеспечивают защиту сердца, сосудов и борются с ожирением. Силовые предполагают работу с собственным весом в тренажерном зале. Здоровье суставов еще обеспечивают упражнения на растяжку, рассказал Прощаев в беседе с изданием «Москва 24».

По словам эксперта, белок тоже способствует долголетию. Поэтому в рацион стоит включить определенные продукты с его содержанием. Это могут быть творог, йогурт, молоко, рыба или мясо.

— Если мы берем 100 процентов белка, то 50 процентов отводим на растительный белок. Это, к примеру, крупы и бобовые. Остается 50 процентов на белок животного происхождения. На рыбу мы отводим 25 процентов. Оставшиеся 25 процентов — мясо. При этом половину должно составлять белое мясо. Необходимо помнить, что часть белка можно восполнить и молочными продуктами, — отметил геронтолог.

Система употребления пищи также влияет на продолжительность жизни, добавил Прощаев. К примеру, стоит исключить обед в среду, а ужин — в пятницу. Завтрак из рациона исключать нельзя. Разгрузочные дни с уменьшением калоража тоже полезны.

— В вопросе долголетия также очень важно проживание в экологически благоприятных районах. И, конечно, важно следить за своим психологическим состоянием. Адекватное отношение к жизни, наличие постоянного партнера — это все вносит свой вклад. Проводились исследования в довольно больших группах, где люди меняли свое отношение к здоровью и образу жизни в возрасте 70 лет. Даже они достигали хороших результатов по сравнению с людьми, которые ничего не предприняли для улучшения качества жизни, — заключил доктор медицинских наук.

Ранее ученые из Редингского университета заявили, что один стакан молока в день может существенно продлить жизнь человека.