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Ученые назвали напиток, стакан которого в день продлевает жизнь

Юлия Курганова

Общество
Ученые назвали напиток, стакан которого в день продлевает жизнь
Фото: pixabay.com

Один стакан молока в день может существенно продлить жизнь человека. Об этом сообщили ученые из Редингского университета.

Эксперты собрали данные о состоянии здоровья двух миллионов жителей Великобритании и Соединенных Штатов, благодаря чему выяснили, что молоко сокращает риск ишемической болезни сердца на 14 процентов. Также данный напиток снижает уровень холестерина.

Ученые отметили, что те, кто пьет молоко, зачастую имеют более высокий индекс массы тела. Но не существует каких-либо доказательств, что его употребление связано с риском развития диабета, сообщается на портале Express.

Кроме того, специалисты обнаружили, что у тех, кто пил больше молока, оказался более низкий уровень жира в крови. Также давно известно, что молоко помогает укрепить здоровые кости и обеспечивает организм витаминами и белками.

Европейский врач перечислила снижающие уровень холестерина продукты. Контролирующему свое здоровье человеку необходимо наполнять рацион продуктами, которые понижают уровень холестерина в крови. С помощью правильного питания возможна профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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