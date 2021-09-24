Эпидемиолог Шунков дал прогноз заболеваемости ковидом в Москве осенью

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В Москве и Московской области, скорее всего, не придется в грядущий осенне-зимний период столкнуться с частыми тяжелыми случаями COVID-19. Летальность от коронавируса не увеличится, и он будет переноситься не тяжелее других инфекций группы ОРВИ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

— Я строю оптимистичные прогнозы течения пандемии. Прошло несколько волн заболеваемости, и вирус по своей природе должен ослаблять вирулентность. В осенне-зимний период ему придется конкурировать с другими представителями группы ОРВИ. Продолжение иммунизации населения — одно из основных мероприятий, на которые стоит делать акцент в рамках борьбы с эпидемией. При благоприятном развитии ситуации массовых вспышек быть не должно, — отметил эксперт.

Специалист хоть и оптимистично настроен, но точных прогнозов не дает, в том числе и относительно столичного региона. По его словам, очень многое будет зависеть от поведения людей в коллективах, темпов вакцинации и соблюдения элементарных мер профилактики: дистанцирование от лиц с симптомами простудных заболеваний, отказ от участия в массовых мероприятиях и правильное ношение эффективных масок.

Наиболее эффективные средства индивидуальной защиты — маски класса фильтрации FFP3, заключил Шунков.

Ранее прогноз заболеваемости COVID-19 в России дал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. С его точки зрения, этот показатель будет меньше, чем в 2020 году. Однако все будет зависеть еще и от сознательности граждан. Он также призвал мыть руки, носить маски и соблюдать дистанцию, уточнив, что для стран Азии подобные меры стали уже нормой.