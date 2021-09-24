Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

«Вдохнули новую жизнь»: пожарные спасли котенка в Свердловской области. Видео

Анна Михалюк

Общество
«Вдохнули новую жизнь»: пожарные спасли котенка в Свердловской области. Видео
Фото: pixabay.com

В многоэтажном доме на улице Малышева в Свердловской области произошел пожар. В квартире на пятом этаже, где началось возгорание, спасатели обнаружили котенка, который нуждался в помощи.

Его вынесли из загоревшегося жилища по пожарной лестнице и произвели реанимационные действия: животному делали непрямой массаж сердца, растирали конечности, а также дали кислород.

Пожарные подбадривали котенка и гладили его. В результате им удалось спасти животное: спустя время котенок замяукал и стал дышать самостоятельно. Очевидцы опубликовали видеозапись в Сети.

Животное, намокшее в момент тушения пожара, укутали в теплую ткань, а после, как можно предположить по разговорам, которые слышны на записи, напоили молоком.

В начале лета в Москве также проходила спасательная операция с участием котенка: животному, застрявшему под капотом припаркованной машины, помогли полицейские. Котенок жалобно мяукал, пытаясь обратить на себя внимание окружающих. Сразу после освобождения животное убежало во двор дома.

Читайте также:
ПожарыКошкиСпасатели
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Все мнения
О проекте