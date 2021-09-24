«Вдохнули новую жизнь»: пожарные спасли котенка в Свердловской области. Видео

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В многоэтажном доме на улице Малышева в Свердловской области произошел пожар. В квартире на пятом этаже, где началось возгорание, спасатели обнаружили котенка, который нуждался в помощи.

Его вынесли из загоревшегося жилища по пожарной лестнице и произвели реанимационные действия: животному делали непрямой массаж сердца, растирали конечности, а также дали кислород.

Пожарные подбадривали котенка и гладили его. В результате им удалось спасти животное: спустя время котенок замяукал и стал дышать самостоятельно. Очевидцы опубликовали видеозапись в Сети.

Животное, намокшее в момент тушения пожара, укутали в теплую ткань, а после, как можно предположить по разговорам, которые слышны на записи, напоили молоком.

В начале лета в Москве также проходила спасательная операция с участием котенка: животному, застрявшему под капотом припаркованной машины, помогли полицейские. Котенок жалобно мяукал, пытаясь обратить на себя внимание окружающих. Сразу после освобождения животное убежало во двор дома.