Котенка, застрявшего под капотом машины, спасли на севере Москвы

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Россия, Москва, улица Адмирала Макарова Карта всех событий

Столичные полицейские помогли котенку, застрявшему под капотом припаркованной машины. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД России по городу.

Экипаж ДПС прибыл на улицу Адмирала Макарова. Местная жительница сообщила, что из-под капота одной из машин слышно жалобное мяуканье.

Полицейские осмотрели автомобиль и выяснили, что котенок застрял в моторном отсеке. Владельца машины в городе не оказалось, но он разрешил вскрыть капот подручными средствами. Стражам порядка помог автомеханик.

Сразу после освобождения котенок убежал во двор дома.

Ранее «ВМ» сообщала, что оперативные службы Мытищ привели в готовность из-за сбежавшего медведя.

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