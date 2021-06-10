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Котенка, застрявшего под капотом машины, спасли на севере Москвы
Фото: treehouseanimals.org

Котенка, застрявшего под капотом машины, спасли на севере Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, улица Адмирала Макарова Карта всех событий

Столичные полицейские помогли котенку, застрявшему под капотом припаркованной машины. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД России по городу.

Экипаж ДПС прибыл на улицу Адмирала Макарова. Местная жительница сообщила, что из-под капота одной из машин слышно жалобное мяуканье.

Полицейские осмотрели автомобиль и выяснили, что котенок застрял в моторном отсеке. Владельца машины в городе не оказалось, но он разрешил вскрыть капот подручными средствами. Стражам порядка помог автомеханик.

Сразу после освобождения котенок убежал во двор дома.

Ранее «ВМ» сообщала, что оперативные службы Мытищ привели в готовность из-за сбежавшего медведя.

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