Упавшую с набережной в реку собаку спасли в Москве

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Россия, Москва, Крымская набережная Карта всех событий

В столице из Москвы-реки спасатели вытащили тонущую собаку, которая упала в воду с набережной. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в субботу, 29 мая.

Сообщение о собаке, которая свалилась в реку, поступило на пульт дежурного поисково-спасательной станции «Крымский мост» вечером в субботу.

К месту случившегося были направлены двое человек. Около Крымской набережной они нашли барахтающееся в воде животное и подняли его на борт катера, сообщает ТАСС.

— Песика породы веймаранер доставили на берег и передали хозяину, — говорится в сообщении.

Ранее, 28 мая, в пресс-службе Российской кинологической федерации рассказали об опасностях, которые поджидают домашнюю собаку на прогулке в лесу.

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