Все оперативные службы Мытищ приведены в готовность из-за сбежавшего медведя

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Все оперативные службы подмосковных Мытищ привели в готовность из-за информации о сбежавшем медведе. Об этом сообщает во вторник, 8 июня, пресс-служба администрации городского округа.

— По поручению главы городского округа все оперативные службы приведены в готовность. Все предупреждены и проинформированы, куда сообщать о медведе, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Мытищах из частного сектора сбежал медведь. По данным СМИ, последний раз животное видели в районе пансионата на Клязьминском водохранилище. Также было предположение, что зверь мог сбежать из гольф-клуба.

По данным администрации, руководство гольф-клуба сообщило, что у них на территории нет зверинца. Поэтому теперь склоняются к версии, что медведь вышел из леса.

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