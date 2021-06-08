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СМИ: Медведь сбежал из частного сектора в Мытищах
Фото: pixabay.com

СМИ: Медведь сбежал из частного сектора в Мытищах

Кирилл Николаев

Животные

В Мытищах из частного сектора сбежал медведь. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили в Telegram-канале РИА Новости.

Животное сбежало с территории гольф-клуба. Последний раз медведя видели в районе пансионата на Клязьминском водохранилище. На кадрах видно, как животное бежит на большой скорости. В настоящее время местонахождение сбежавшего медведя остается неизвестным.

Поймать медведя пока не удалось. К поискам привлечены сотрудники охотхозяйств.

Видео: Telegram / 112

Ранее специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы опубликовали видео, на котором запечатлен лосенок из ТиНАО.

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медведьживотныеМытищи
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