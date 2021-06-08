Сурикаты вышли в наружный вольер Московского зоопарка после зимы

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Сурикаты вышли в наружный вольер Московского зоопарка после зимнего сезона. Об этом сообщили в столичном зоосаде во вторник, 8 июня.

Понаблюдать за семейством сурикатов можно в вольере, примыкающем к павильону «Животные Африки».

— Перед выходом зверьков киперы предусмотрительно запустили в вольер насекомых, поэтому первым делом сурикаты устроили погоню за любимым лакомством. Только когда вся еда была поймана, жильцы организовали генеральную уборку: они начали перетаскивать грунт, убирать лишнее, расширять входы в нору, — рассказали в Instagram-аккаунте зоопарка.

Сурикаты ночуют в норах, прижавшись друг к другу, а проснувшись утром, греются в солнечных лучах. Зверьки зимовали в теплом вольере, расположенном в павильоне «Животные Африки». В нем установлены специальные лампы, под которыми они могут согреться, а также там есть грунт для нор, домики и приспособления для развлечений зверьков.

Видео: АГН Москва

Сурикаты в зоопарке питаются курятиной, творогом, яйцами перепелок, а также любят полакомиться личинками, насекомыми и мучными червями.

Ранее «активные граждане» выбрали имя для маленькой белой медведицы, которую спасли в Краснодарском крае и поселили в Московском зоопарке. Большинство из них проголосовало за имя Хатанга.

Читайте также: Новый вход в Московский зоопарк достроят во второй половине 2021 года