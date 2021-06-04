Новый вход в Московский зоопарк достроят во второй половине 2021 года
Четвертый входной павильон Московского зоопарка достроят во второй половине нынешнего года. В нем завершают монтаж траволаторов. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
Дополнительный вход появится в нескольких метрах от станции метро «Баррикадная». Это двухэтажный павильон, в котором разместят билетные кассы с турникетами, сувенирные магазины, кафе и образовательный центр.
Уже построен монолитный конструктив здания, продолжаются отделочные работы, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Ранее открытие мультимедийного пространства в Московском зоопарке перенесли на 10 июня.
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