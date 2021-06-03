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Открытие мультимедийного пространства в Московском зоопарке перенесли на 10 июня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Открытие мультимедийного пространства в Московском зоопарке перенесли на 10 июня

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1Карта всех событий

Открытие нового мультимедийного пространства с шоу «Четыре измерения дикой природы» в Московском зоопарке перенесли на 10 июня из-за технических неполадок. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в пресс-службе зоосада.

— Открытие выставки переносится на 10 июня по техническим причинам, — цитирует заявление пресс-центра агентство ТАСС.

Ранее зоопарк анонсировал открытие нового мультимедийного пространства на своей территории 3 июня в 15:00. Пространство должно было оживить полотна высокого разрешения с изображением диких животных в павильоне «Зоодепо».

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зоопаркмультимедиа#открытие
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