«Активные граждане» выбрали имя для белой медведицы в Московском зоопарке

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

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«Активные граждане» выбрали имя для маленькой белой медведицы, которую спасли в Краснодарском крае и поселили в Московском зоопарке. Об этом рассказали в Instagram-аккаунте зоосада в понедельник, 7 июня.

Голосование проходило на платформе «Активный гражданин». За имя Хатанга проголосовало 46,3 процента респондентов, еще 36,4 процента опрошенных выбрали имя Рада. Остальные «активные граждане» предложили свой вариант имени или не смогли определиться. Всего в голосовании приняли участие порядка 147 тысяч человек.

— Мы очень рады, что для мишки выбрали имя Хатанга. Благодаря этому мы всегда будем помнить про ее родину, ее детство. Будем вспоминать о долгой дороге в Москву и еще о том, что на карте России, посреди бескрайней арктической пустыни, далеко за полярным кругом есть таймырское село Хатанга, — отметили в пресс-службе.

В зоопарке уточнили, что маленькая медведица живет в столичном вольере уже месяц. Животное чувствует себя хорошо и активно двигается. Чтобы имитировать естественный процесс добычи корма, киперы прячут в вольере еду от медведицы.

— Она находит способы «добыть» запрятанные для нее лакомства: разгрызает коробки, дотягивается до предметов, которые прячут сверху, умудряется вытаскивать мясо из узких отверстий, ловит живую рыбу, — добавили в зоопарке.

Белая медведица поселилась в Московском зоопарке 21 апреля. Она была найдена на арктическом севере Красноярского края. Вахтовики золотодобывающей артели спасли от гибели медвежонка, который прибился к людям на острове Большевик. Маленькая медведица потеряла маму и пришла к людям, которые кормили ее, но не смогли взять с собой при отъезде. Позже медвежонка нашли на другой базе, после чего было принято решение отвезти животное в зоопарк.

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