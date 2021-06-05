Москвичам рассказали о городской системе экологического мониторинга

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичное правительство уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии и формированию экологической культуры горожан. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в субботу, 5 июня.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в городе создана одна из лучших в мире систем экологического мониторинга.

— Из года в год улучшается качество воздуха и воды, увеличивается количество озелененных пространств, растет число особо охраняемых природных территорий, бережно сохраняется биоразнообразие, — сказал заммэра.

В комплексе городского хозяйства уточнили, что Москва находится в списке 30 лучших столиц мира по качеству воздуха за прошлый год.

Так, 49 процентов площади города занимают озелененные территории. При этом 19,5 тысячи гектаров занимают особо охраняемые природные территории. На них находится 569 краснокнижных животных и растений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество вредных выбросов в городе уменьшилось более чем в два раза.

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