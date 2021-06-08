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Власти Подмосковья прокомментировали инцидент со сбежавшим медведем
Фото: pexels.com / Vincent M.A. Janssen

Власти Подмосковья прокомментировали инцидент со сбежавшим медведем

Руслан Давлетшин

Кирилл Николаев

Животные

Министерство экологии и природопользования Московской области подтвердило «Вечерней Москве» информацию о том, что в Мытищах из частного сектора сбежал медведь. Отмечается, что очевидцы пока не видели животное.

— Есть даже две версии: первая — он сбежал из гольф-клуба, а вторая — из пансионата «Клязьминский». У нас выехал Охотнадзор и пока еще медведя не обнаружили. Ищем, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области, министра экологии и природопользования Подмосковья Андрея Разина, поиском медведя занимаются специалисты. Они обязательно поймают животное без вреда для него и окажут квалифицированную помощь. Разин попросил жителей Подмосковья самостоятельно не выходить на контакт с животным, так как медведи — хищники и вести себя с ними нужно осторожно. Он отметил, что обнаружение подобных особей, находящихся в частный руках, всегда вызывает резонанс.

— Призываю всех ответственно подходить к выбору домашнего питомца, ведь чем экзотичнее Ваш выбор, тем больше негативных последствий он может повлечь, — подытожил Разин.

Ранее сообщалось, что в Мытищах из частного сектора сбежал медведь. По данным СМИ, последний раз медведя видели в районе пансионата на Клязьминском водохранилище.

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медведьМосковская областьМытищи
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