Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов арестован по делу о хищении

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Киевский суд Симферополя арестовал на два месяца бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по обвинению в хищении.

— Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Кабанову избран арест, — говорится в решении.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об избрании Кабанову меры пресечения в виде домашнего ареста. Бывший министр строительства и архитектуры полуострова Михаил Храмов также взят под стражу до 22 ноября.

Защита намерена обжаловать решение суда, приводит слова адвоката Сергея Лутовинова ТАСС.

23 сентября СМИ сообщили о задержании Кабанова. Он курировал федеральную целевую программу социально-экономического развития.

Следственные действия по делу проводятся в настоящее время. Экс-чиновнику могут инкриминировать превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничество и коррупцию.

Источник в силовых структурах Крыма ранее сообщал, что правоохранители провели следственные действия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова.