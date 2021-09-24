Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов арестован по делу о хищении

Киевский суд Симферополя арестовал на два месяца бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по обвинению в хищении.
— Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Кабанову избран арест, — говорится в решении.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об избрании Кабанову меры пресечения в виде домашнего ареста. Бывший министр строительства и архитектуры полуострова Михаил Храмов также взят под стражу до 22 ноября.
Защита намерена обжаловать решение суда, приводит слова адвоката Сергея Лутовинова ТАСС.
23 сентября СМИ сообщили о задержании Кабанова. Он курировал федеральную целевую программу социально-экономического развития.
Следственные действия по делу проводятся в настоящее время. Экс-чиновнику могут инкриминировать превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничество и коррупцию.
Источник в силовых структурах Крыма ранее сообщал, что правоохранители провели следственные действия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова.