Вице-премьера Крыма Евгения Кабанова задержали

Фото: СК РФ

Отправленного в отставку вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, который курировал Федеральную целевую программу социально-экономического развития, задержали. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщил источник в совете министров Крыма.

В настоящее время проводятся следственные действия, передает РИА Новости.

Уточняется, что Кабанову могут инкриминировать превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничество и коррупцию.

Источник в силовых структурах Крыма ранее сообщал, что правоохранители провели следственные действия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова.

ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму. Ведомство сообщило, что ее подготавливали украинские спецслужбы и «Меджлис»*.

* «Меджлис» — запрещенная в РФ экстремистская организация.