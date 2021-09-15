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ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму

Михаил Алимов

Происшествия
ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
Фото: teplystan.mos.ru

ФСБ продолжает раскрывать подробности диверсии на газопроводе у одного из крымских сел. Ведомство сообщило, что ее подготавливали украинские спецслужбы и «Меджлис»*. Также названы имена руководителей операции.

— Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский, — рассказали в ФСБ.

Диверсию санкционировал начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Он также принял участие в неудачной террористической акции в 2016 году.

Отмечается, что причастные доставили взрывное устройство на полуостров в конце июля, передает РИА Новости.

23 августа в селе Перевальное под Симферополем был поврежден газопровод, который снабжал газом упомянутое село и расположенную неподалеку войсковую часть. Оперативные службы восстановили работу газопровода уже на следующий день. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». 5 сентября стало известно о задержании пятерых подозреваемых в диверсии. Днем позже Киевский суд Симферополя арестовал до 4 ноября еще двоих подозреваемых.

7 сентября ведомство сообщило, что взрыв газопровода организовала украинская разведка. В ФСБ также рассказали, что в июне этого года исполнители диверсии по указанию руководителя «Меджлиса»* приезжали на Украину, чтобы пройти обучение взрывному делу. В июле взрывное устройство было доставлено в Крым. За исполнение диверсии исполнителям обещали порядка двух тысяч долларов.

* «Меджлис» — запрещенная в РФ экстремистская организация.

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