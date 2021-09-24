Карлеса Пучдемона освободили из-под стражи в Италии

Фото: Instagram / carlespuigdemont

Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон освобожден из-под стражи после задержания на итальянском острове Сардиния. Об этом сообщает Efe в пятницу, 24 сентября.

Итальянский адвокат политика Агостинанджело Маррас уточнил, что решение об освобождении принял Апелляционный суд города Сассари. При этом Пучдемон не сможет покинуть остров в течение нескольких дней, пока не будет решена его ситуация.

Пучдемон был задержан в аэропорту города Альгеро в четверг, 23 сентября. Он скрывался от правосудия Испании с 2017 года, когда покинул страну после незаконного референдума о независимости, отмечается на сайте агентства.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. Тогда свыше 90 процентов респондентов отдали свои голоса за выход региона из состава Испании.

После этого Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством.

В марте Европарламент проголосовал за то, чтобы лишить депутатской неприкосновенности Пучдемона. Этого статуса также лишили двоих законодателей-сепаратистов, их обвинили в попытке свержения государственного строя.