Гинцбург назвал причины сложностей с признанием «Спутника V» на Западе

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Основные трудности в признании российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Западе связаны с борьбой за «большие средства» на международном рынке. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 24 сентября.

— Оборот этого... лекарственного препарата превосходит, наверное, в настоящее время или равен обороту всех других на планете Земля по понятным причинам. И основная сложность состоит в том, кому достанутся те дивиденды от использования нескольких вакцинных препаратов, которые сейчас применяются, — объяснил специалист.

Одобрение вакцины, по его словам, открыло бы для РФПИ доступ к международным валютным фондам. Они финансируют вакцинацию в странах, где нет собственных аналогов или денег для закупок, уточнил руководитель центра.

Размеры этих фондов, как отметил он, составляют десятки миллиардов долларов. Данные переговоры продлятся еще очень долго, приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

3 сентября глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что в ближайшее время страны взаимно признают вакцины от COVID-19. По его словам, в скором времени страны осознают нецелесообразность потакания интересам крупных фармацевтических компаний и признают вакцины, после чего те станут взаимозаменяемыми.