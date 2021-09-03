В РФПИ рассказали, когда может произойти взаимное признание вакцин от COVID-19

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В ближайшее время страны взаимно признают вакцины от коронавируса. Подобное заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в пятницу, 3 сентября.

По его словам, в скором времени страны осознают нецелесообразность потакания интересам крупных фармацевтических компаний и признают вакцины.

— Взаимопризнание вакцин — это вопрос этого года. И он будет связан с тем, что все-таки страны поймут, что нельзя постоянно идти на поводу у компаний «большой фармы», которые пытаются ограничить другие вакцины, — сказал глава организации.

Также он добавил, что после взаимного признания вакцины станут взаимозаменяемыми, передает РИА Новости.

В пятницу, 3 сентября, первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко призвал россиян пройти вакцинацию из-за традиционного роста инфекционных заболеваний в осенний период. По его словам, для осени характерен подъем инфекционных болезней, в том числе гриппа. К этому стоит добавить и новую напасть в виде нового «дельта»-штамма коронавируса.

Также он подчеркнул, что вакцинация по-прежнему остается основным способом борьбы с инфекцией. По этой причине гражданам рекомендуется пройти вакцинации от гриппа и от COVID-19.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».