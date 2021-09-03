В Минздраве призвали россиян пройти вакцинацию из-за роста инфекционных заболеваний

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Осень является временем традиционного роста числа инфекционных заболеваний. Чтобы обезопасить себя, следует сделать прививку от COVID-19 и гриппа. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

По его словам, для осеннего периода характерен подъем инфекционных болезней, в том числе гриппа. К этому стоит добавить и новую напасть в виде нового штамма коронавируса.

— Мы должны также учитывать тот факт, что у нас циркулирует штамм «дельта», отличительной особенностью которого является достаточно быстрое развитие заболевания в организме человека. Нам необходимо максимально профилактировать себя и от гриппа, и от коронавируса, — отметил заместитель министра.

Также он подчеркнул, что вакцинация по-прежнему остается основным способом борьбы с инфекцией. По этой причине гражданам рекомендуется пройти вакцинации от гриппа и от COVID-19, передает РИА Новости.

До этого главный врач Московской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что новый всплеск пандемии коронавируса может произойти в России осенью из-за сочетания нескольких факторов. К этим факторам относятся грипп, ковид и возвращение людей из отпусков.

При этом врач отметил, что осенью многое будет зависеть от позиции россиян. Если она окажется пассивной, то у врачей опять будет работа и разворачивание дополнительных коек.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».