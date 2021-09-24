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«Чтобы не был в заложниках»: раскрыт план Европы по «газовой войне» с Россией

Иван Юминов

Политика
«Чтобы не был в заложниках»: раскрыт план Европы по «газовой войне» с Россией
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Евросоюз (ЕС) обладает секретным планом по «газовой войне» с Россией. Об этом заявил британский журналист Бруно Уотерфилд в пятницу, 24 сентября.

— План предназначен для того, чтобы ЕС больше не был в заложниках у Москвы, — рассказал он, уточнив, что идея принадлежит Испании.

Колебания на международных энергетических рынках, по замыслу авторов, не должны наносить удар по независимости Европы. Альянсу следует действовать сплоченно, чтобы не зависеть от «прихотей» газодобывающих государств, подчеркивается в инициативе.

Мадрид предложил Евросоюзу объединить покупательную способность и закупить стратегические запасы газа единым блоком. Идею, которая поможет противостоять якобы усилиям России «по ограничению поставок и повышению стоимости» топлива, уже обсуждают министры энергетики европейских стран, отмечает The Times.

22 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выполняет все обязательства перед потребителями газа в Европе. По его словам, увеличить транзит газа до его контрактации невозможно.

При этом Россия подходит к историческому максимуму по поставкам газа в ЕС. Песков добавил, что для увеличения поставок газа после 2024 года через Украину нужно повышать объемы газа, которые закупает ЕС.

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