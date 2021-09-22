Песков заявил, что Россия выполняет все обязательства при поставках газа в ЕС

Фото: Администрация президента РФ

Российская сторона выполняет все обязательства перед потребителями газа в Европе. Об этом рассказал в среду, 22 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, увеличить транзит газа до его контрактации невозможно. При этом Россия подходит к историческому максимуму по поставкам газа в ЕС.

Песков добавил, что для увеличения поставок газа после 2024 года через Украину нужно повышать объемы газа, которые закупает ЕС.

— В силу своего законодательства — это третий энергопакет — они предпочитают сейчас делать больше акцент на спотовых поставках, на спотовом рынке, что и приводит к скачкообразному, галопирующему росту цен, — приводит РИА Новости слова Пескова.

20 сентября сообщалось, что Газпром не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через территорию Украины на октябрь 2021 года.

Отмечается, что газотранспортная система Украины предложила мощности в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию Суджа. Оператор также предложил до 5,2 миллиона кубических метров через Сохрановку. По итогам торгов предложения остались незакрытыми.

16 сентября сообщалось, что цена на газ в Европе снизилась после рекордных показателей. Топливо торговалось по цене около 781,5 доллара за тысячу кубометров.