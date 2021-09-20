Газпром не забронировал допмощности по транзиту газа через Украину в октябре

Фото: Пресс-служба Госдумы

Компания «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через территорию Украины на октябрь 2021 года. Об этом свидетельствуют данные платформы RBP по результатам прошедшего 20 сентября аукциона.

Отмечается, что Газотранспортная система Украины предложила мощности в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию «Суджа». Оператор также предложил до 5,2 миллиона кубических метров через «Сохрановку».

По итогам торгов предложения остались не закрытыми, передает ТАСС.

19 сентября депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что Украина оказалась в невыгодном положении из-за отсутствия прямого газового контракта с Газпромом. В Европе рыночные цены на голубое топливо продолжают оставаться рекордно высокими.

В свою очередь бывший министр экономики страны Виктор Суслов заявил, что Украина — единственная европейская страна, которая отказалась от долгосрочного контракта на закупку российского газа.

16 сентября сообщалось, что цена на газ в Европе снизилась после рекордных показателей. Топливо торговалось по цене около 781,5 доллара за одну тысячу кубометров.

В среду, 15 сентября, цена на голубое топливо достигла рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. В конце торгов стоимость снизилась до 796,1 доллара.

В этот же день сообщалось о росте цен до 850 долларов за такой же объем.