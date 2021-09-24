«Дачные» электрички в столичном регионе выведут из расписания с 31 октября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Для пассажиров с 31 октября поменяют расписание пригородных поездов на Савеловском, Киевском, Казанском и Павелецком направлениях столичной железной дороги. Изменятся маршруты 11 поездов и время курсирования 12 составов. Об этом рассказали в пятницу, 24 сентября, в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

— В связи с завершением дачного периода изменится расписание пригородных электропоездов на Савеловском, Киевском, Казанском и Павелецком направлениях. С 31 октября изменятся маршруты следования 11 электропоездов и периодичность курсирования 12 поездов, с этой же даты выводятся из расписания несколько рейсов, — сообщили в пресс-службе.

Горожан просят быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут. Изучить актуальное расписание можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в App Store и Google Play.

14 сентября Москва и область договорились о льготах на проезд для жителей до конца 2023 года. Москвичи и жители Подмосковья, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, смогут бесплатно пользоваться метро, автобусами, МЦК, электричками и другими видами транспорта на территориях столичного региона.