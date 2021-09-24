Число ДТП с участием нетрезвых водителей в Москве сократилось почти на 18 процентов

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Количество аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения в столице за восемь месяцев 2021 года сократилось на 17,9 процента. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе московской ГИБДД.

Всего сотрудники зафиксировали на дорогах города 256 ДТП с участием нетрезвых водителей. Количество погибших за указанный период сократилось на 39,2 процента, а раненых — на 14,7 процента.

В ведомстве отметили, что из-за подобных аварий к соответствующей ответственности привлекли 8181 водителя, из которых 7960 отказались принять участие в медицинском освидетельствовании.

— Снижение данных показателей стало возможным благодаря действенным превентивным мерам со стороны подразделений дорожно-патрульной службы... Для предотвращения ДТП и профилактики пьянства за рулем Управление ГИБДД города Москвы регулярно проводит профилактические рейды, — написали в пресс-службе.

Также в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы» добавили, что за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет. При этом нарушителю необходимо выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

В четверг, 23 сентября, в пресс-службе ГИБДД Москвы заявили, что за восемь месяцев текущего года в авариях на дорогах столицы погибли восемь детей, а травмы получили свыше 500 несовершеннолетних.

При этом часть ДТПслучилась в зоне пешеходных переходов.