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Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы

Иван Юминов

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин отказался от мандата депутата Госдумы. Об этом сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова в пятницу, 24 сентября.

— Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял нижегородскую региональную группу, — рассказала она.

Прилепин сохранит посты сопредседателя фракции и главы ее палаты депутатов. Политик планирует в ближайшие семь-восемь месяцев сосредоточиться на обучении в так называемой школе губернаторов, уточнила пресс-секретарь.

Он готов возглавить один из регионов при поступлении соответствующего предложения, приводит слова Кондаковой ТАСС.

21 сентября в ЦИК сообщили, что партия «Единая Россия» получит в новом созыве Госдумы 324 места. По итогам прошлых выборов она получила 343 места.

Места для КПРФ увеличились с 42 до 57, а для «Справедливой России» — с 23 до 27. ЛДПР снизила свое присутствие в Госдуме с 39 до 21 места.

Партия «Новые люди» впервые получила 13 мест в Госдуме. Также по одному месту получили партии «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста».

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