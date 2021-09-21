В ЦИК распределили места в Госдуме

Фото: Пресс-служба Госдумы

Партия «Едина Россия» получит в новом созыве Госдумы 324 места, по итогам прошлых выборов она получила 343 места. Об этом рассказали во вторник, 21 сентября, в ЦИК РФ.

Места для КПРФ увеличились с 42 до 57, а для «Справедливой России» — с 23 до 27. ЛДПР снизила свое присутствие в Госдуме с 39 до 21 места. Партия «Новые люди» впервые получила 13 мест в Госдуме. Также по одному месту получили партии «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста».

Также в Госдуму смогли пройти пять самовыдвиженцев. По итогам прошлых выборов в Госдуму прошел только один самовыдвиженец.

Так, по итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. В одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии «Родина», «Гражданской платформы» и «Партии Роста».

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.