«Прежняя Елена лучше»: поклонники раскритиковали Яковлеву за смену имиджа

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новую фотографию российской артистки Елены Яковлевой опубликовали на фан-странице в социальной сети Instagram. На снимке звезда совсем не похожа на себя. Она кардинально сменила имидж: отстригла каре и покрасила волосы в пепельный блонд.

Из-за этого Елена Яковлева стала выглядеть гораздо моложе своих лет, однако поклонники не оценили по достоинству перемену. Многие подписчики заявили, что актриса стала похожа на телеведущую Леру Кудрявцеву, из-за чего потеряла свою индивидуальность.

«Я вас не узнала, мне не нравится»; «Как Лера Кудрявцева»; «Я не узнала даже! Подумала, что это Кудрявцева, ужасно»; «Прежняя Елена лучше», — написали пользователи в комментариях под публикацией.

Фото: Instagram / elenayakovleva_fan

Новый образ Елены Яковлевой дополнил яркий макияж с акцентом на глазах, передает издание «Невские новости».

Летом Яковлева объяснила нежелание рожать еще одного ребенка. По ее словам, она не жертвовала чем-либо ради карьеры в театре и абсолютно не жалеет о том, что у нее есть один-единственный сын. Актриса пришла к выводу, что основной причиной нежелания расширять свою семью являются банальные бытовые трудности.