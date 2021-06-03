Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Куда второй?!»: Яковлева объяснила нежелание рожать еще одного ребенка
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Куда второй?!»: Яковлева объяснила нежелание рожать еще одного ребенка

Полина Долганова

Звезды

Народная артистка Российской Федерации Елена Яковлева рассказала о нежелании рожать второго ребенка.

По ее словам, она не жертвовала чем-либо ради карьеры в театре и абсолютно не жалеет о том, что у нее есть один единственный сын.

— Мы с мужем практически до 11-го класса занимались Денисом. Куда второй ребенок?! — сказала актриса в разговоре с «7Дней».

Актриса пришла к выводу, что основной причиной нежелания расширять свою семью являются банальные бытовые трудности.

Звезда отметила, что во время ее молодости все было гораздо сложнее — приходилось стирать марли, гладить их, перестирывать и так далее. Яковлева охарактеризовала все бытовые сложности своей юности как «настоящий ужас».

Ранее беременная актриса Лиза Арзамасова показала, как проводит свободное время.

Читайте также: Мэттью Перри расстался с невестой накануне свадьбы

ребенокактрисаЕлена Яковлева
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода в Москве: Вильфанд рассказал, каким будет лето-2021

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Все мнения
О проекте