«Куда второй?!»: Яковлева объяснила нежелание рожать еще одного ребенка

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народная артистка Российской Федерации Елена Яковлева рассказала о нежелании рожать второго ребенка.

По ее словам, она не жертвовала чем-либо ради карьеры в театре и абсолютно не жалеет о том, что у нее есть один единственный сын.

— Мы с мужем практически до 11-го класса занимались Денисом. Куда второй ребенок?! — сказала актриса в разговоре с «7Дней».

Актриса пришла к выводу, что основной причиной нежелания расширять свою семью являются банальные бытовые трудности.

Звезда отметила, что во время ее молодости все было гораздо сложнее — приходилось стирать марли, гладить их, перестирывать и так далее. Яковлева охарактеризовала все бытовые сложности своей юности как «настоящий ужас».

Ранее беременная актриса Лиза Арзамасова показала, как проводит свободное время.

Читайте также: Мэттью Перри расстался с невестой накануне свадьбы