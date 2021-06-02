Беременная Лиза Арзамасова показала, как проводит свободное время

Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова первого июня записала несколько сторис в своем Instagram-аккаунте. Она стоит в лифте в красивом летнем платье, которое отчетливо демонстрирует округлившийся живот девушки. Потом идет на день рождения, затем направляется к парикмахеру и возвращается домой.

Как она заявляла раньше, для артистки беременность — это пора возвращения к подростковому эмоциональному состоянию. Только не в плане ссор и депрессии, так как, будучи подростком, она «задыхалась от восторга» и теперь охотно демонстрирует это фанатам. Девушка улыбается, шутит и общается с друзьями и знакомыми.

Напомним, что актриса вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха в 2020 году. О беременности звездная пара объявила в апреле. Для нее это будет первый ребенок, у 48-летнего Авербуха есть сын от первого брака.

Ранее девушка показала забавное фото с мужем.

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