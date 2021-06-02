Мэттью Перри расстался с невестой накануне свадьбы

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Американский 51-летний актер Мэттью Перри расстался со своей 29-летней невестой Молли Гурвиц после трех лет отношений. Об этом сообщил журнал People.

— Некоторые вещи просто не работают, и это одна из них. Я желаю Молли всего самого лучшего, — прокомментировал разрыв звезда сериала «Друзья».

Роман между Перри и Гурвиц вспыхнул в 2018 году. В прошлом году актер предложил избраннице выйти за него замуж, назвав ее «величайшей женщиной на планете».

Информация о разрыве пары появилась сразу после выхода нового эпизода популярного сериала «Друзья» — о жизни шестерых молодых людей в Нью-Йорке.

Напомним, за всю свою жизнь Мэттью Перри ни разу не был женат и так и не обзавелся детьми. В разное время у него были романы с актрисами Джулией Робертс и Лиззи Каплан.

Ранее жительница России Виктория Ариничева рассказала, как она оказалась в специальном выпуске знаменитого сериала «Друзья».

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