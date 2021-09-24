«План из трех пунктов»: на Украине назвали шаги для победы над Россией на море

Фото: Администрация президента РФ

Украина для победы над Россией в Черном море должна выполнить «план из трех пунктов». Об этом заявил украинский вице-адмирал Сергей Гайдук в пятницу, 24 сентября.

— Если кратко, то нам нужно... создание органа, который будет формировать государственную морскую политику — и внутреннюю, и внешнюю, — взаимодействуя и постоянно развивая сотрудничество с НАТО, ЕС и другими региональными и международными сетями безопасности на море, — рассказал военный.

Данный орган должен иметь управленческий уровень выше министерского, добавил он. Киеву также следует привести всю нормативно-правовую базу в соответствие с международными стандартами, подчеркнул вице-адмирал.

Последним пунктом, по его словам, является получение новейших образцов морского вооружения от партнеров. После этого их нужно начать производить в стране, а также быть «взаимосовместимыми» с НАТО, приводит слова Гайдука Telegraf.

24 сентября американский журналист Марк Эпископос заявил, что ВМФ России проводит широкомасштабные учения в Черном море на фоне «военной напряженности с Украиной», а в целом это «стало актуальным после Евромайдана» в 2014 году.

В целом военная напряженность в Черном море стала обычным явлением после революции Евромайдана и воссоединения Крыма с Россией, добавил журналист. В этом году Москва уже «успела вступить в конфликт» с Великобританией, когда ее эсминец HMS Defender подошел к территориальным водам около побережья полуострова, напомнил он.