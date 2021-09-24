Спасатели вытащили собаку из воды в Москве

Спасатели достали собаку из воды в месте впадения Москвы-реки в Сетунь. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города (ГОЧСиПБ).
В ведомстве отметили, что информация о тонущем питомце поступила капитану прогулочного теплохода. Ему рассказали, что собака не может самостоятельно выбраться на высокий берег. В результате на место происшествия направили дежурную смену поисково-спасательной станции «Ленинские горы».
Прибывшие спасатели увидели животные в двух метрах от береговой линии. После чего они надели гидрокостюмы, спустились в воду и вытащили собаку.
Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ
В результате питомца доставили на поисково-спасательную станцию для обогрева, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».
В пятницу, 24 сентября, спасатели обнаружили котенка в квартире на пятом этаже жилого дома в Свердловской области, где началось возгорание. Питомца вынесли из загоревшегося жилища по пожарной лестнице и произвели реанимационные действия: животному делали непрямой массаж сердца, растирали конечности, а также дали кислород.
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