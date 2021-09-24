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Российским водителям напомнили о необходимости пройти техосмотр до 1 октября

Иван Юминов

Общество
Российским водителям напомнили о необходимости пройти техосмотр до 1 октября
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Владельцы автомобилей, которые получили отсрочку на полгода от прохождения технического осмотра (ТО), должны будут вновь его проходить с 1 октября в зависимости от срока окончания действия диагностических карт. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА) в пятницу, 24 сентября.

Отсрочка в прохождении ТО была предоставлена автомобилистам, у которых срок действия диагностических карт заканчивался с 1 февраля по 30 сентября. Обязанность прохождения не распространяется на владельцев легковых автомобилей младше четырех лет.

Несмотря на необходимость проходить ТО, с 22 августа страховые компании не будут требовать подтверждения о его прохождении для заключения договора ОСАГО. Однако страховая компания может предъявить регрессное требование водителю, который не прошел ТО и попал в аварию из-за неисправности машины.

В этом случае человеку придется компенсировать ущерб, возмещенный страховой потерпевшему, отмечает ТАСС.

14 сентября сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного ТО личных автомобилей. Отмечается, что по предложенному закону осмотр станет добровольным. Обязательным он останется только при смене владельца транспорта и если машина старше четырех лет. В пояснительной записке к предложению утверждается, что вероятность попадания в ДТП автомобилей с техническими неисправностями, но имеющих полис ОСАГО, очень низка.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов в беседе с ИА «НСН» рассказал, кого могут оштрафовать за отсутствие техосмотра.

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