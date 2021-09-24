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Психолог объяснил, как вычислить неуравновешенного человека среди коллег

Виктория Сикерина

Общество
Психолог объяснил, как вычислить неуравновешенного человека среди коллег
Фото: freepik.com

Доцент кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Александр Конфисахор рассказал россиянам, как вычислить психически неуравновешенного сотрудника на работе.

Эксперт отметил, что тревожность, депрессия и стресс одного работника далеко не всегда передаются остальным.

— Очень часто это зависит от психологического климата в коллективе, от того, чем он занимается, какие у него задачи и функции, какого психологического типа люди там вместе сосуществуют и сотрудничают, — заявил психолог.

Александр Конфисахор добавил, что в нормальном коллективе обычно есть представители разных психотипов и стилей мышления. Такая команда способна эффективно решать поставленные задачи.

По мнению специалиста, вычислить психа в офисе достаточно просто. Обычно такие сотрудники педантичны, пунктуальны, строги к себе и своему внешнему виду.

— Они перекрывают свою внутреннюю тревожность тем, что все делают по правилам, лишь бы не произошло какой-то ошибки. Лишь бы не оказаться в ситуации, когда результат не предопределен, — рассказал врач.

Однако он подчеркнул, что тревожные сотрудники — это не приговор. Хороший коллектив всегда направит эмоции такого человека в правильном русло, передает ИА «НСН».

В четверг, 23 сентября, клинический психолог Ирина Прокопьева подняла тему правды и лжи и объяснила, какой человек всегда сохраняет принципиальную честность.

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