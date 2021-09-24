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Названы пять признаков «плохого кашля»

Виктория Сикерина

Общество
Названы пять признаков «плохого кашля»
Фото: Unsplash

«Плохой кашель» — это стадия перехода заболевания в тяжелую форму, которая представляет опасность для здоровья человека. В пятницу, 24 сентября, эксперты назвали пять признаков такого недуга.

В самом начале ОРВИ или гриппа больные часто жалуются на сухой кашель. На этой стадии человек еще может помешать дальнейшему развитию инфекции. В этом случае важно выбрать приступообразное лечение, а также соблюдать постельный режим для смягчения слизистой и быстрого выхода мокроты. Врачи рекомендуют делать ингаляции, полоскать горло и много пить.

Следующей стадией заболевания является мокрый кашель. В данном случае необходимо обеспечить выход мокроты из человеческого организма.

Однако следует и не упустить наиболее тяжелую форму ОРВИ или гриппа. А если кашель продолжается в течение 21 дня, то человеку следует немедленно обратиться к специалисту.

Слизь и кровь в мокроте указывают на серьезные проблемы: рак легких или туберкулез. Обычно во время такого недуга человек испытывает боль в плече или под лопаткой. Отдышка и недостаток воздуха чаще всего являются проявлением развития коронавируса, сообщает «Рамблер».

В четверг, 24 сентября, в беседе с «Вечерней Москвой» врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что в Москве и Московской области, скорее всего, не придется в грядущий осенне-зимний период столкнуться с частыми тяжелыми случаями COVID-19. По его словам, летальность от коронавируса не увеличится и он будет переноситься не тяжелее других инфекций группы ОРВИ.

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