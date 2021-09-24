Школы Саратова перевели на удаленку из-за распространения COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Школы и учреждения дополнительного образования в Саратове с 27 сентября переходят на две недели на дистанционную форму обучения из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города в пятницу, 24 сентября.

— В соответствии с предложением заместителя главного государственного санитарного врача по Саратовской области в связи с превышением эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией школы Саратова и учреждения дополнительного образования с 27 сентября по 11 октября переходят на дистанционное обучение, — отмечается в Telegram-канале мэрии.

24 сентября в оперштабе сообщили, что за последние сутки в России выявили 21 379 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Отмечается, что 8,2 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции. При этом в Саратовской области специалисты обнаружили 289 случаев коронавируса.

За последний день в стране также зафиксировали 828 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 за сутки в стране полностью поправились 15 828 человек.

По количеству новых случаев в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице их было зафиксировано 2893.