В России выявили 21 379 новых случаев коронавируса за сутки

За последние 24 часа в России выявили 21 379 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.
Отмечается, что 8,2 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.
За последний день в РФ также зафиксировали 828 летальных исходов.
Фото: Стопкоронавирус.рф
После прохождения лечения от COVID-19 за сутки в стране полностью поправились 15 828 человек.
По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице было зафиксировано 2893 случая заболевания.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России текущей осенью ожидается ниже, чем в 2020 году. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Фото: Стопкоронавирус.рф
По его словам, показатели осени 2021 года будут зависеть от соблюдения гражданами правил профилактики по борьбе с COVID-19.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, рассказала, что заболеваемость коронавирусом в настоящее время снова растет в 36 из 85 регионов России. По ее словам, рост зафиксировали впервые за восемь недель.
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