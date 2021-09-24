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В России выявили 21 379 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 21 379 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 21 379 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,2 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За последний день в РФ также зафиксировали 828 летальных исходов.

В России выявили 21 379 новых случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения от COVID-19 за сутки в стране полностью поправились 15 828 человек.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице было зафиксировано 2893 случая заболевания.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России текущей осенью ожидается ниже, чем в 2020 году. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В России выявили 21 379 новых случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По его словам, показатели осени 2021 года будут зависеть от соблюдения гражданами правил профилактики по борьбе с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, рассказала, что заболеваемость коронавирусом в настоящее время снова растет в 36 из 85 регионов России. По ее словам, рост зафиксировали впервые за восемь недель.

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