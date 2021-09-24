Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Медик перечислил виды боли, которые могут привести к летальному исходу

Виктория Сикерина

Общество
Медик перечислил виды боли, которые могут привести к летальному исходу
Фото: Pexels

Любые болевые ощущения свидетельствуют о нарушениях в работе человеческого организма. Однако существуют разновидности болей, которые нельзя терпеть. Такое мнение в пятницу, 24 сентября, высказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Видновской районной клинической больницы (РКБ) Александр Плиев.

Он отметил, что по характеру эксперты различают тянущую, ноющую, тупую, острую и хроническую боль.

— Острая боль — это предупреждение организму о существующей в данный момент опасности органического повреждения того или иного органа, — заявил медик.

По его словам, долго терпеть нельзя хроническую боль. Такие ощущения приводят к истощению нервной системы человека. У него начинают развиваться депрессии, повышенная утомляемость и другие проблемы.

Александр Плиев добавил, что употребление лекарственных препаратов в таком случае может затруднить процесс постановки диагноза. При этом самой опасной эксперт назвал острую боль.

— Спасти человека при острой боли в животе может только врач. Главное, чтобы эта помощь была оказана без промедления: прогноз ухудшается с каждой минутой. Терпеть такую боль нельзя ни в коем случае. В лучшем случае пациента ждет перитонит, в худшем — сепсис и смерть, — заключил специалист в беседе с «Радио 1».

В пятницу, 24 сентября, врачи рассказали, какие болезни маскируются под плохой характер. Агрессия, раздражительность и другие проявления не обязательно свидетельствуют о дурном характере, они также могут являться симптомами скрытого воспаления.

Читайте также:
симптомыВрачиЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Все мнения
О проекте