Планировавших с жилого дома на юго-западе Москвы парашютистов задержали

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих мужчин, которые планировали на парашютах с многоэтажного дома в Обручевском районе столице. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Полицейские установили, что пятеро злоумышленников на машине проникли на подземную парковку здания на Ленинском проспекте и поднялись на 48 этаж, откуда впоследствии спрыгнули.

После этого мужчины приземлились на газон и скрылись с места происшествия. В результате двоих мужчин 35 и 33 лет задержали сотрудники уголовного розыска. По данному делу составили протоколы по административной статье «Мелкое хулиганство».

Также пресс-секретарь Гагаринского районного суда города Москвы рассказал, что граждан Дербенева и Свитнева арестовали из-за содеянного. Их признали виновными в мелком хулиганстве. В качестве наказания суд избрал арест на 11 суток.

Поиск остальных подозреваемых продолжается, передает «МВД Медиа».

В четверг, 23 сентября, парашютистов заметили на Ленинском проспекте. Кадры прыжков позже появились в сети.

В пятницу, 24 сентября, начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин рассказал, что полицейские задержали подозреваемого в попытке грабежа на западе столицы.