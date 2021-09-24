«Вошло в мой словарь с тобой»: Виторган перечислил фразы, которые выучил в браке с Собчак

Фото: Instagram / xenia_sobchak

Российский артист Максим Виторган забавно отреагировал на публикацию своей бывшей супруги журналистки Ксении Собчак на тему разоблачения коучеров. Актер назвал фразы, которые пополнили его словарный запах во время романа со скандальной звездой.

— Составила список слов-маркеров, по которым безошибочно можно понять, что с человеком надо сворачивать разговор и бежать, пока он не продал вам «магический коучинг» или шапочку из фольги. Не благодарите. Оплата по сердцу!, — написала Собчак в публикации.

После этого журналистка перечислила выражения, по которым можно без труда вычислить бизнес-тренеров в сети.

Новый пост звезды в Instagram вызвал массу обсуждений среди пользователей. Однако ответ Максима Виторгана больше всего позабавил комментаторов.

— Ксюш, ну, положим, «Я вас услышал» — это что-то чиновничье, но «До мурашек»? «Я на детоксе»? «Просто побудь с этим»? «Давай стремиться друг к другу»? «Отпусти это»? «Я в принятии»? — Это все вошло в мой словарь вместе с тобой! Так ты впаривала мне магический коучинг?», — цитирует слова Максима Виторгана ФАН.

Во вторник, 21 сентября, Ксения Собчак ответила певице Славе, назвавшей ее и Тимати главными антисекс-персонами страны. Она порекомендовала певице не затрагивать тему сексуальности.