Женщину насмерть сбили на Остафьевском шоссе в столице

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Россия, Москва, Щербинка, Остафьевское шоссе Карта всех событий

Женщину сбили на пешеходном переходе в Новой Москве. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, ДТП произошло на Остафьевском шоссе на повороте к жилому комплексу.

Водитель легкового автомобиля сбил женщину, когда она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

— Личность погибшей устанавливается, на вид ей около 40 лет, — отметили в пресс-службе.

В настоящий момент на месте инцидента сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы проводят необходимые работы и проверку, передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

В четверг, 23 сентября, в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что за восемь месяцев текущего года в авариях на дорогах столицы погибли восемь детей, а травмы получили свыше 500 несовершеннолетних. При этом часть ДТП произошла на пешеходных переходах.