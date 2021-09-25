Современная площадка для воркаута появится в столичном парке «Яуза»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, сквер по Олонецкому проезду Карта всех событий

Современная площадка для воркаута в стиле «Русский ниндзя» появится в парке «Яуза» в Москве. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что на установку нового спортивного оборудования повлиял рост интереса горожан к спорту.

— В рамках развития парка «Яуза» запланировано создание спортивного кластера, где, кроме объектов для популярных видов спорта, таких как теннис и футбол, построят скейт-парк и уникальную, не имеющую аналогов в России площадку для воркаута в стиле «русский ниндзя», — заявил заммэра.

Петр Бирюков добавил, что специалисты с нуля создают неповторимый тренажер. Здесь можно будет проводить различные соревнования и ежедневные тренировки.

Длина рамы новой площадки составит 24 метра, а общая площадь сооружения — 590 квадратных метров. По проекту на спортивном объекте предусмотрены шесть маршрутов.

— Площадка имеет шесть вариантов маршрутов, которые различаются по сложности препятствий, заниматься смогут спортсмены разного возраста и уровня физической подготовки, — подчеркнул заместитель мэра Москвы.

По его словам, все спортивные снаряды направлены на развитие координации, ловкости и силы рук. На площадке также будет возможность отработать скалолазные техники.

Ввести в эксплуатацию объект специалисты планируют в ноябре 2021 года.

— После благоустройства парк «Яуза» станет прекрасным местом отдыха для москвичей разных поколений и возрастов. Здесь можно будет гулять, отдыхать и заниматься спортом, посещать городские фестивали и праздники, — заключил Петр Бирюков.

В пятницу, 24 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в начале 2022 года на Воробьевых горах состоится открытие нового горнолыжного кластера.