Москвичам рассказали, как сады «Цветочного джема» переживают непогоду

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Организаторы фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем» заявили, что сильные осадки и даже первые заморозки не мешают проведению мероприятия. Уникальные сады с 1 сентября радуют москвичей и туристов и продолжат это делать до 1 октября, несмотря на непогоду. Специалисты в субботу, 25 сентября, рассказали горожанам, как им удается сохранять внешний вид растений во время дождей и холодов.

Эксперты отметили, что за последние три недели представленные на фестивале цветы заметно изменили форму и цвет. Например, на ступенях Российской государственной библиотеки распустились кустовые хризантемы. Сперва они были зеленого цвета, а сейчас превратились в ярко-розовые и фиолетовые.

Сад у Центрального универсального магазина (ЦУМ) в дождливую погоду выглядит даже лучше, чем на фоне солнца и чистого неба. Растения отражаются на зеркальных поверхностях и наполняют ближайшие улицы красотой.

— Осенью особенно важно соблюдать правильный режим полива: заботиться о том, чтобы растения не высохли, но и не залить их в дождливую погоду. Также практически во всех наших садах используются ампельные плектрантусы — растения, у которых такая плотная шапка листвы, что дождь не может проникнуть к корням. Они нуждаются в специальном режиме полива, — рассказали организаторы мероприятия.

По их словам, полив растений контролируют профессиональные садовники. Обычно это происходит ночью. Также специалисты производят обрезку кустарников и цветов.

— Многолетние растения обрежут и расставят по территории питомника, кусты и деревья будут засыпаны опилками для сохранения корневой системы от морозов. Южные, не зимующие в центральной полосе России, растения переедут в теплицы, — заключили организаторы.

В субботу, 18 сентября, москвичам рассказали, какие сады «Цветочного джема» можно посмотреть на Тверском бульваре и в его окрестностях.