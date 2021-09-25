Сквер на Оборонной улице благоустроили

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Лосиноостровский районКарта всех событий
На северо-востоке столицы завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства города.
— Небольшой сквер расположен между Оборонной и Мезенской улицами в Лосиноостровском районе СВАО. В нем проводят памятно-мемориальные мероприятия и районные праздники. Эту особенность учли при благоустройстве, — говорится в сообщении пресс-службы.
Аллею памяти специалисты перенесли вглубь сквера. Там установили стенды для размещения информационных материалов к значимым и памятным датам.
На территории сквера оборудовали две современных детских площадки и одну спортивную, установили новую сцену, уличные тренажеры, пункты проката самокатов и ринг для панна-футбола.
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства
Кроме того, специалисты обустроили зоны для отдыха со скамейками, поставили почти 100 новых опор наружного освещения и установили удобную для отдыхающих систему навигации.
— Дополнительно озеленили территорию: высадили 70 деревьев, более 400 кустарников, разбили газоны и обустроили цветники. Всю дорожно-тропиночную сеть горожан, — резюмировали в пресс-службе.
До этого сообщалось, что сквер «Патриот» в Котельниках благоустроят в следующем году. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, проверка сетей для модернизации освещения и установка камер видеонаблюдения.
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