Названы самые востребованные вакансии в Москве

Фото: Pixabay

В сфере информационных технологий наибольший выбор предложений в столице — у программистов и разработчиков. В строительстве, недвижимости и промышленности больше всего вакансий предлагают квалифицированным рабочим, а в продажах — курьерам. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в сервисе Superjob.

По словам аналитиков, в сфере недвижимости и промышленности самое большое количество предложений — у квалифицированных рабочих.

— В строительстве и недвижимости чаще всего ищут квалифицированных рабочих, то же самое — в сфере промышленности и производства, — рассказали в сервисе.

Второе место по количеству вакансий в сфере строительства и недвижимости занимают специалисты по обслуживанию зданий и сооружений. В промышленности на третьем месте находятся разнорабочие.

Также в топ-3 в обеих сферах вошли инженерно-технические работники. По количеству предложений они оказались на втором месте в промышленности и на третьем — в строительстве.

В IT чаще всего ищут разработчиков и программистов, отметили аналитики:

— В сфере информационных технологий на первом месте — программисты и разработчики, на втором — специалисты технической поддержки, на третьем — системные администраторы.

В продажах топ-3 по количеству предложений выглядит так: курьеры, менеджеры по продажам и работе с клиентами, операторы кол-центров, рассказали в Superjob.